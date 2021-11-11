В Мажилисе обсудили вопросы обеспечения сел чистой питьевой водой

Из имеющихся по стране 6316 сел только 3991 обеспечены централизованным водоснабжением, в 403 селах установлены комплексные блок-модули (КБМ). В текущем году планируется обеспечить центральным водоснабжением еще 148 сел и установить КБМ в 220 малонаселенных селах.

Вопросы обеспечения чистой питьевой водой сельских населенных пунктов рассмотрели 11 ноября за круглым столом в Мажилисе депутаты совместно с представителями центральных и местных государственных органов, сообщает Zakon.kz.

Заместитель председателя Мажилиса Павел Казанцев акцентировал внимание на актуальности вопроса, подчеркнув, что проблема обеспечения населения питьевой водой в стране решается уже не один год, а десятилетиями.

Вначале финансирование строительства объектов водоснабжения осуществлялось в рамках программы "Ақ бұлақ". Затем мы перешли на Программу развития регионов до 2020 года. Далее последовали государственные программы "Нұрлы жол" и "Нұрлы жер". Но до сих пор данный вопрос остается нерешенным, – сказал вице-спикер Мажилиса.

При этом Павел Казанцев отметил, что вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой – один из основных в Предвыборной программе партии Nur Otan. Для поиска же путей решения проблем водной отрасли в целом будут организованы Парламентские слушания, проведение которых запланировано в следующем году.

В свою очередь председатель Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Альберт Рау обозначил главные задачи обсуждения – выработать конкретные рекомендации решения проблемы обеспечения сельских населенных пунктов чистой питьевой водой до 2025 года, а также рассмотреть не только вопросы строительства объектов водоснабжения, но и содержания их в должном состоянии.

По словам первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения отмечается в Костанайской (64,7%), Восточно-Казахстанской (81,4%), Северо-Казахстанской (82,1%) и Жамбылской (82,2%) областях.

Регионам с низкими показателями обеспеченности выделяются средства на приоритетной основе, – сообщил вице-министр, уточнив, что приоритет отдается селам, включенным в спецпроект "Ауыл – Ел бесігі", и проектам, включенным в комплексные планы развития регионов.

Кроме того, из имеющихся в целом по стране 6316 сел только 3991 обеспечено централизованным водоснабжением, в 403 селах установлены комплексные блок-модули (КБМ). В текущем году планируется обеспечить центральным водоснабжением еще 148 сел и установить КБМ в 220 малонаселенных селах. Для этих целей на 2021-2024 годы из республиканского бюджета будет выделено 181 млрд тенге, что позволит обеспечить центральным водоснабжением 284 села.

Каирбек Ускенбаев уточнил также, что в 1129 малочисленных селах, где проживают менее 200 человек, будут установлены локальные системы очистки воды.

Для мониторинга обеспечения сел водоснабжением министерством разработана Интерактивная карта, которая находится в открытом доступе в интернете. На карте отражена актуальная информация по обеспеченности водоснабжением, финансированию, потребности в средствах, количеству населения, протяженности, износу и т.д.

Местным исполнительным органам для стопроцентного обеспечения населения сел питьевой водой необходимо разработать проектно-сметную документацию на расширение водопроводных сетей.

Кроме того, в своем выступлении первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития озвучил и ряд проблем, требующих своего решения.

Одна из них – своевременное проведение поисково-разведочных работ для определения источников питьевой воды. На сегодняшний день, по словам Каирбека Ускенбаева, отсутствует подтверждение источников питьевой воды в 85 селах, где планируется провести центральное водоснабжение. Кроме того, необходимо провести поисково-разведочные работы в 170 малонаселенных селах, где планируется установка комплексных блок-модулей. В целом, во всех необеспеченных селах регионам необходимо завершить работы по разведке до 2023 года.

Актуальным вопросом остается реконструкция изношенных групповых водопроводов. К примеру, групповые водопроводы, обеспечивающие питьевой водой Северо-Казахстанскую область, построены в 1961-1978 годах и на сегодня требуют реконструкции.

Изношенность водопроводных систем, в т.ч. из-за отсутствия специализированных эксплуатирующих организаций, отрицательно сказывается и на качестве питьевой воды.

Для решения этих проблем местным исполнительным органам необходимо укрупнять региональные коммунальные предприятия с обеспечением специализированной техникой для обслуживания сетей, в том числе лабораторным оборудованием, считают в профильном ведомстве.

Проблемы с обеспечением питьевой водой Мангистауской области, где необходимы работы по опреснению морской воды, по словам докладчика, планируется решить посредством строительства девяти опреснительных заводов с ориентировочной стоимостью более 247 млрд. тенге. На сегодня в рамках бюджетной программы Министерства реализуется проект по расширению мощности опреснительного завода "Каспий" в городе Актау до 40 тыс. кубометров в сутки. Кроме того, за счет частных инвестиции планируется завершить строительство опреснительного завода на месторождении Каражанбас. В результате реализации проекта часть населения районов Каракия, Бейнеу, Мангистау и города Жанаозен, обеспечивающихся с водовода "Астрахань – Мангышлак", будет дополнительно обеспечена водой. Кроме того, по поручению главы государства до конца 2024 года планируется завершить строительство опреснительного завода мощностью 50 тыс. кубометров в сутки в местности Кендерли, – уточнил вице-министр.

Вместе с тем, по словам Каирбека Ускенбаева, одна из причин дефицита питьевой воды – небрежное отношение к воде и высокое потребление, обусловленное низкой отпускной ценой. Социальный подход в формировании тарифов привел к недостатку финансирования водоканалов и, соответственно, к ускоренному износу систем, вследствие чего увеличилось количество аварий, стало больше потерь воды и ухудшилось ее качество.

По словам Каирбека Ускенбаева, в целях экономии водных ресурсов необходимо произвести автоматизацию производственных процессов систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, пересмотреть нормы потребления питьевой воды для не имеющих приборов учета, а также провести мероприятия по приборизации и установке приборов учета.

В развитие темы круглого стола выступили также первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. Своим мнением поделились и представители акиматов Костанайской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.

В ходе обсуждения депутаты Мажилиса обратили внимание на то, что решением вопроса обеспечения казахстанцев чистой питьевой водой занимается несколько госорганов в рамках своих компетенций. Однако такая "разрозненность" зачастую не позволяет достичь поставленных целей по обеспечению питьевой водой населенных пунктов.

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