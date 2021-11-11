В Алматинской области определили самые опасные участки дорог

На дорогах области в этом году зарегистрировано 1873 ДТП.

Сотрудники УАП ДП Алматинской области рассказали про самые аварийные участки областных дорог, сообщает Zakon.kz.

По данным ДП, на дорогах области в этом году зарегистрировано 1873 ДТП, в которых 362 человека погибли и 2690 получили ранения.

Основные причины ДТП – превышение установленной скорости движения и выезд на полосу встречного движения. Самыми аварийно опасными участками являются автомобильная дорога Алматы – Усть-Каменогорск (с 13 по 619 км), Алматы – Кокпек – Коктал – Хоргос (с 9 по 306 км), – сообщил начальник УАП ДП Алматинской области Нурлан Искаков.

При этом с участием автотранспорта с иностранными номерами зарегистрировано 51 ДТП, в которых 19 человек погибли и 91 получил ранения.

Всего сотрудниками отдела дорожно-технической инспекции УАП ДП проведено 2 тыс. 222 обследований, по которым выписано 2 тыс. 227 предписаний.

Также составлено 239 административных протоколов по ст. 631 КоАП РК на сумму 9 млн 217 тыс. 720 тенге.

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