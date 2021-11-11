Саакашвили решил прекратить голодовку

Вместе с тем экс-президент поставил условие, что прекращение голодовки произойдет в том случае, если период восстановления пройдет в одной из частных клиник Грузии.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение о прекращении голодовки, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката политика Николоза Гварамию.

Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку. Михаил Саакашвили

Ранее власти Грузии опубликовали видеозапись, на которой Саакашвили насильно перевозят в Глданскую тюремную больницу. В специальной пенитенциарной службе страны заявили, что экс-президент напал на персонал и повредил медоборудование.

Вместе с тем экс-президент поставил условие, что прекращение голодовки произойдет в том случае, если период восстановления пройдет в одной из частных клиник Грузии. Он также потребовал от властей созвать консилиум врачей, которые укажут, в каком из медицинских учреждений ему будет лучше пройти курс реабилитации после голодовки.

Накануне власти Грузии сообщили, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Саакашвили в переводе из тюремной больницы в частную клинику и попросил его начать есть.

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября. Он вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции для участия в протестах. На родине политик был заочно приговорен к шести годам лишения свободы.

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