77-летний казахстанец занял второе место в Нью-Йоркском марафоне

Он пробежал по нью-йоркским улицам 42 километра.

Салтанату Туйтебаеву – 77 лет. 11 ноября он прилетел из США, где участвовал в престижном Нью-Йоркском марафоне, сообщает Zakon.kz.

В интервью Astana TV он рассказал, что выступал в возрастной категории "75+" и пробежал по нью-йоркским улицам 42 километра.

В марафоне принимали участие более 30 тысяч человек из разных стран. В этом году марафон – юбилейный, 50-й. Оттого аксакалу вдвойне приятно оказаться в числе призеров. Он признался, что это было его мечтой.

Первое место занял американец – я его хорошо знаю. Отличный бегун. Он заслуженно победил. Но, честно говоря, между нами, родные стены всегда помогают. Одним словом, если сказать, это на всю оставшуюся жизнь грандиозное событие в моей жизни. Если дальше идти, то это круче, чем чемпионаты мира среди ветеранов. мастер международного класса, призер Нью-йоркского марафона Салтанат Туйтебаев

Аксакал рассказал, что выдержать испытание помог активный образ жизни. За плечами казахстанца победы в отечественных и зарубежных забегах и чемпионатах по легкой атлетике. Сейчас он готовится к Олимпиаде среди ветеранов спорта в Японии, которая пройдет в следующем году.

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