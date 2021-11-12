Зарубил сына топором: 73-летнего костанайца приговорили к 9 годам тюрьмы

Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области вынес приговор 73-летнему Владиславу Грекову, который зарубил 30-летнего сына топором, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Tobolinfo.kz, прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы.

По материалам дела, Греков работал охранником в частной компании, дежурил в вагончике. Туда наведался сын Василий, требовал деньги и отказывался уходить. Тогда Греков-старший взялся за топор и нанес ему 11 ударов по голове. Он сразу же сообщил коллегам о содеянном и сам вызвал полицию.

Суд в качестве смягчающих обстоятельств признал раскаяние и чистосердечное признание подсудимого, его пожилой возраст и то, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. В результате суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы, – сообщили в суде.

Отбывать наказание пенсионер будет в учреждении максимальной безопасности.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования сестры потерпевшего. Пенсионер должен возместить ей материальный вред в размере 1 млн тенге и имущественный в сумме 134 107 тенге.

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