За сутки 28 человек умерли от КВИ в Казахстане

На 12 ноября лечение от КВИ продолжают получать 36 648 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 12 ноября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На 12 ноября лечение от КВИ продолжают получать 36 648 человек (31 523+ и 5125 КВИ-), из них в стационарах находятся 6542 пациента, на амбулаторном уровне – 30 106.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 472 пациента, • в состоянии крайней степени тяжести – 139,• на аппарате ИВЛ – 86.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 12 ноября 2021 года

10.11.2021 г. зафиксированы 152 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 206 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 80 905, летальных случаев – 5084, выздоровевших – 70 696.

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