Казахстан открывает авиасообщение с Кувейтом

Частота вылетов составит 2 рейса в неделю.

Между Казахстаном и Кувейтом будет открыто авиасообщение, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан с 1 декабря 2021 года кувейтская авиакомпания Jazeera Airways планирует начать выполнение регулярных рейсов по новому маршруту между городами Алматы и Эль-Кувейт на воздушном судне типа Boeing A320/A20N. пресс-служба МИИР РК

Отмечается, что частота вылетов составит два рейса в неделю, по средам и воскресеньям.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании. Данный маршрут поспособствует развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства между странами, – добавили в пресс-службе министерства.

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