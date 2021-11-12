Бразилия первой из Южной Америки отобралась на Чемпионат мира-2022

Следующий матч бразильцы проведут 17 ноября, в гостях против команды Аргентины.

Бразильские футболисты в рамках отборочного этапа к мировому первенству-2022 у себя дома переиграли команду Колумбии – 1:0, сообщает Zakon.kz.

Победу "пентакампионам" принес гол полузащитника "Лиона" Лукаса Пакета на 72-й минуте. Сборная Бразилии, одержав 11-ю победу в последних 12 матчах отборочного раунда, гарантировала участие в финальном этапе мундиаля-2022.

В других матчах игрового дня Эквадор был сильнее Венесуэлы – 1:0, с таким же счетом чилийцы победили парагвайцев. Перу крупно обыграл Боливию – 3:0.

Следующий матч бразильцы проведут 17 ноября в гостях против команды Аргентины. Первая игра этих сборных, прошедшая 5 сентября, закончилась скандалом. Матч был прерван через несколько минут после его начала. Причиной остановки послужили вышедшие посреди матча на поле представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и бразильской полиции.

Куандык Шынасилов

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