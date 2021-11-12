Скатов не смог пробиться в четвертьфинал Челленджера

Тимофей Скатов проиграл Хьюго Деллиену.

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов во втором круге турнира в Уругвае проиграл боливийцу Хьюго Деллиену, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Петропавловска, уступив 130 ракетке мире первый сет – 4:6, затем победил во второй партии – 6:4. Но решающий сет остался за седьмым сеяным этих соревнований Хьюго Деллиеном – 6:4, который идет дальше в четвертьфинал одиночного разряда.

Куандык Шынасилов

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