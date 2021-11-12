Еще одну финансовую пирамиду обнаружили в Казахстане

Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям.

Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании "Antares Limited" с признаками финансовой пирамиды, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям. Участники тренингов перечисляли денежные средства на карточный счет в Kaspi Bank сотрудника компании. В дальнейшем они получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги. За эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение дополнительных инвестпакетов, - рассказали в пресс-службе АФМ.

Кроме того, за привлечение нового вкладчика было предусмотрено вознаграждение в размере от 1 до 5% от суммы вклада, которые также выплачивались виртуальными деньгами.

Проводится досудебное расследование.

Как отметили в агентстве, финансовые пирамиды, как правило, активизируются к концу года, чтобы привлечь все бонусы и премии населения.

Чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в строительные и различные бизнес-проекты, в криптовалюту, а также в акции брокерских компаний.

Большая половина пирамид действуют в форме интернет-проектов и ведут деятельность через сайты и социальные сети.

Агентство по финансовому мониторингу призывает воздержаться от участия в подобных сомнительных проектах.

В случае, если вы или ваши близкие стали жертвой финансовой пирамиды, можно обращаться по телефону доверия +7 7172 708 478.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!