Рекордное количество восьмиклассников из Казахстана участвуют в олимпиаде IQanat

Олимпиада IQanat включена в перечень рекомендуемых предметных олимпиад.

В период осенних каникул более 40 000 учеников 8-х классов сельских школ из 163 районов Казахстана принимают участие в первом туре олимпиады IQanat.

На этом этапе школьники определяют свои сильные стороны по математике, физике, биологии, химии, географии, всемирной истории и истории Казахстана. Также вне конкурса проводится общее тестирование по английскому языку, однако его баллы не учитываются при общем предметном зачете, – говорит Айжан Садыкова, исполнительный директор ОФ "Образовательный фонд IQanat".

Первый тур проводится во всех областях Казахстана со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, в некоторых регионах тестирование проходило в гибридном формате. На сегодняшний день олимпиада состоялась в 112 из 163 районов республики, по количеству участников лидируют Кызылординская и Карагандинская области. Олимпиада продлится до 13 ноября, имена и количество участников, прошедших во второй тур, будут известны в конце ноября.

С тех пор, как мой сын стал участником проекта IQanat, он стал более уверенным, активным, раскрепощенным, у него появились друзья по всему Казахстану! – говорит мама участника олимпиады из Костанайской области.

"Олимпиада дает очень много возможностей. Уверена, что у моего ребенка повышается уровень знаний. Дети будут готовиться усердно, чтобы поступить в вузы. Я очень рада, что сегодня мой ребенок участвует в олимпиаде. Финалисты прошлого года сейчас помогают в проведении олимпиады в качестве волонтеров. От них мы слышали только хорошие отзывы", – делится мама еще одного участника олимпиады из Восточно-Казахстанской области.

Уникальность олимпиады IQanat в том, что даже после подведения итогов здесь нет проигравших, и каждый получает еще один шанс.

К примеру, у восьмиклассников, которые не прошли во второй тур, либо не смогли зарегистрироваться и поучаствовать в первом туре, есть еще одна возможность попробовать свои силы уже в "Турнире регионов". Первый "Турнир регионов" будет организован в конце ноября – начале декабря на специальной онлайн-платформе edu.iqanat.kz. 100 лучших учеников-победителей турнира становятся участниками второго тура олимпиады IQanat, который состоится в каждом областном центре в марте следующего года.

На специальной платформе edu.iqanat.kz в игровой форме ученикам нужно просто быть активными, проявлять себя и работать с усердием. IQanat предлагает и интенсивные программы подготовки, в том числе по поступлению в вузы. И это все бесплатно, главное – желание получать новые знания, – говорит Турар Каримов, ученик 11-го класса из Чингирлауского района, ЗКО, участник олимпиады 2020 года, волонтер, участник интенсивной программы IQ IP.

В качестве постолимпиадного сопровождения участников олимпиады Фонд предлагает различные возможности. Так, для учеников 8 и 9 классов это интенсивные программы подготовки, профориентация и программа менторства. Для учеников 10 и 11 классов к этим интенсивным программам добавляются еще программы подготовки к ЕНТ и поступлению в казахстанские и международные вузы. Важным элементом такого обучения являются сборы в учебных лагерях, которые Фонд организует во время школьных каникул. Интенсивная работа в программах в сочетании с активным отдыхом, общение с учителями и ребятами – все это придает школьникам уверенность в себе и своих силах. Наиболее отличившиеся ученики смогут продолжить обучение по интенсивной программе и претендовать на получение грантов на обучение в уникальной школе "IQanat High School of Burabay (IQHSB).

Финалисты третьего республиканского тура становятся претендентами на поступление в IQHSB. Первые выпускники школы IQHSB уже получили более 50 приглашений от международных, а также казахстанских университетов.

Все проекты Фонда стали возможными благодаря финансовой поддержке 70 казахстанских бизнесменов – попечителей Фонда, и теперь у тысяч ребят из сел и отдаленных регионов страны меняются жизнь, мышление и появляется вера в себя, свои силы, свои возможности, – говорит Айжан Садыкова.

Напомним, олимпиада IQanat включена в перечень рекомендуемых предметных олимпиад приказом № 232 министра образования и науки Республики Казахстан от 25 мая 2021 года. Фонд IQanat реализует социально-образовательные проекты и программы, направленные на поддержку сельских школьников и учителей во всех регионах Казахстана.

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