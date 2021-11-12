Лидерами международного рейтинга стали такие города, как Токио, Мельбурн, Сеул, Квебек и Аделаида.

По результатам рейтинга, проведенного британской консалтинговой компанией, Алматы вошел в топ-100 лучших городов мира для студентов, передает Zakon.kz.

Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев.

По версии британской консалтинговой компании Studee Алматы вошел в топ-100 лучших в мире городов для студентов. По таким критериям, как средняя стоимость жизни и аренды жилья, скорость интернета, количество вузов, входящих в международные рейтинги, наш город занял 76-е место, – написал Сагинтаев.

Исследователи компании учитывали общее число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, проживающих в городе, качество продуктов питания, а также уровень безопасности и свободы слова.

Лидерами международного рейтинга стали такие города, как Токио, Мельбурн, Сеул, Квебек и Аделаида. Алматы при этом расположился сразу за Нью-Йорком, опередив Варшаву.

Отмечается, что Москва в этом рейтинге оказалась на 84-м месте, а Петербург – на 98-м.

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