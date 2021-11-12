Самопальный алкоголь продавали в магазинах Актюбинской области

По данному факту начато досудебное расследование.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области пресечен факт изготовления и реализации суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, сообщает Zakon.kz.

Житель Актюбинской области в домашних условиях изготавливал и разливал алкогольную продукцию, в дальнейшем реализовывал в торговых точках области. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий изъято 600 литров спирта, поддельные УКМ, этикетки, тары для розлива, а также около 7 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции, - сообщили в пресс-службе АФМ.

По данному факту начато досудебное расследование.

Как отметили в агентстве, основная масса алкогольной продукции, которая попадает в незаконный оборот, изготавливается в подпольных цехах либо дома кустарным способом, часто в антисанитарных условиях.

При этом этиловый спирт является одним из главных компонентов при кустарном производстве спиртных напитков. Попав в организм человека, он способен вызвать интоксикацию с тяжелыми последствиями для здоровья.

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