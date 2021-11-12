Юная фанатка выбежала на поле, чтобы обнять Роналду

Нападающий сборной Португалии подарил ей свою игровую майку.

После матча групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Ирландии и Португалии, который завершился ничьей – 0:0, зафиксирован трогательный момент, сообщает Zakon.kz.

После финального свистка арбитра на футбольное поле сумела пробраться девочка, которая подбежала к своему кумиру – португальцу Роналду – и обняла его. В свою очередь нападающий сборной Португалии попросил стюардов пропустить девочку и подарил ей свою игровую майку.

Португальская дружина после ничьей с ирландцами занимает первое место в своей подгруппе, у нее 17 очков. Такое же количество баллов у команды Сербии. В последнем туре Португалия и Сербия разыграют путевку на катарский чемпионат мира-2022. Матч пройдет в Лиссабоне 14 ноября.

Куандык Шынасилов

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