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Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP

Фото: instagram/atptour 12 ноября 2021, 12:56

Спортсмены разделены на две подгруппы.

Лучшие восемь теннисистов планеты собрались в Турине, чтобы разыграть титул чемпиона по итогам 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Соревнования пройдут с 14 по 21 ноября. Спортсмены разделены на две подгруппы.

Состав зеленой группы:

  • Новак Джокович (Сербия)
  • Стефанос Циципас (Греция)
  • Андрей Рублев (Россия)
  • Каспер Рууд (Норвегия)

Состав красной группы:

  • Даниил Медведев (Россия)
  • Александр Зверев (Германия)
  • Маттео Берреттини (Италия)
  • Хуберт Хуркач (Польша)

Итоговый "Мастерс" открывает 14 ноября чемпион US Open-2021 россиянин Даниил Медведев. Ему противостоит Хуберт Хуркач из Польши. Затем на площадку выйдет олимпийский чемпион Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини.

Наряду с турниром в одиночном разряде, на итальянских кортах также пройдут состязания лучших игроков в парном разряде.

Куандык Шынасилов

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