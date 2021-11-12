Назван приоритет развития банковского сектора в Казахстане

В 2021 году завершено оздоровление банковского сектора от неплатежеспособных банков и исторически накопленной проблемной задолженности.

Обеспечение системной устойчивости банковского сектора – одно из приоритетных направлений развития.

Об этом в рамках IX Конгресса финансистов Казахстана рассказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

В 2021 году завершено оздоровление банковского сектора от неплатежеспособных банков и исторически накопленной проблемной задолженности.

В результате очистки банковского сектора уровень проблемных и реструктурированных кредитов, характеризующих широкое определение NPL, снизился в 4 раза с 40% в 2017 году до 10% к октябрю 2021 года. Уровень займов с просрочкой более 90 дней по состоянию на 1 октября составил 4,3%. Активы банковской системы за последние три года увеличились на 41% и составили 35,6 трлн тенге.

Проведенный в 2019-2020 годах AQR подтвердил наличие необходимого запаса капитала банков на системном и индивидуальном уровне. По итогам AQR в 2020 году акционерами банков осуществлена докапитализация банков на 128 млрд тенге, эффект дополнительных провизий и мер по улучшению качества активов оценивается в сумму 600 млрд. тенге.

В результате сегодня достаточность капитала банков составляет 25%, что более чем в 3 раза превышает минимальные требования.

Главным итогом AQR стала трансформация ключевых бизнес-процессов банков. Банками реализуются меры по улучшению политик и процедур оценки платежеспособности заемщиков и системы управления рисками.

Впервые Агентством совместно с Национальным Банком разработана концепция и методология надзорного стресс-тестирования, ряд проверочных моделей. В октябре текущего года Агентство приступило к проведению надзорного стресс-тестирования в пилотном режиме.

Начиная с 2022 года инструменты регулярного AQR и стресс-тестирования станут частью ежегодного надзорного процесса. С 2023 года планируется внедрение индивидуальной надзорной надбавки на капитал в зависимости от риск-профиля банка.

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