Я оптимистично смотрю в будущее: Даниал Ахметов о ситуации с COVID-19

Вопрос будущего - сколько процентов нужно для коллективного иммунитета является открытым, но, тем не менее, я оптимистично смотрю в будущее - аким ВКО.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на брифинге в СЦК заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Область находится в "зеленой" зоне. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в 0,6 раза ниже республиканского. За последние сутки зафиксировано немногим более 60 случаев КВИ, что в четыре раза ниже, чем в пиковый период августа, – сообщил аким ВКО.

По его словам, в области открыты 343 прививочных кабинета, на селе организованы передвижные пункты вакцинации, полностью привито на сегодня 99,7% населения.

До исхода сегодняшнего дня будет привито первым компонентом 901 тыс. человек, и это составит 66,4% общего населения. В ближайшее время будет завершена работа по вакцинации второго этапа. На сегодня привиты 92,7% – 835 тыс. человек. В достаточно короткое время эта задача будет решена, – заявил Ахметов.

Он предполагает, что в течение короткого времени будет проведена и работа по вакцинации целевых групп препаратом Pfizer. Для этого нужно привить в области 119 тыс. человек – тогда уровень общей вакцинации составит 77%.

Вопрос будущего – сколько процентов нужно для коллективного иммунитета – является открытым, но, тем не менее, я оптимистично смотрю в будущее. Думаю, что эта задача тоже будет решена. Но первоочередными остаются вопросы личной гигиены и личной сохранности. У нас есть достаточно большое количество мест – 39 ковидных отделений. На сегодня развернуто 3600 мест, но в пиковый период область в состоянии развернуть ковидных отделений на 8000 мест. Сегодня у нас 368 реанимационных коек, но в пиковый период мы в состоянии полностью обеспечить оборудованием 820 специализированных реанимационных коек. Даниал Ахметов

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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