Цель разработки национального проекта - обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства.

Постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года утвержден национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы, сообщает Zakon.kz.

Цель разработки национального проекта – обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства:

развитие малого бизнеса в целях повышения занятости населения; опора на средний бизнес – драйвер диверсификации отраслей экономики; комплексное развитие конкуренции – равные условия для субъектов предпринимательства.

Ожидаемый экономический эффект от нацпроекта:

Доведение доли МСП в ВВП до 35%.

Рост объема туризма в ВВП до 8,4 трлн тенге.

Снижение доли государства в экономике до 14%.

Создание 995,3 тыс. рабочих мест, в том числе: - постоянные – 335,1 тыс., - временные – 660,2 тыс.

Ожидаемый социальный эффект:

Трудоустройство граждан на постоянные рабочие места – 1,7 млн человек.

Охват населения активными мерами содействия занятости – 3,5 млн человек.

Снижение доли сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума – 6,5%.

На реализацию нацпроекта предусматривается финансирование в 8 455 329 919 тыс. тенге.

Документ содержит четыре направления реализации и решения ряда задач.

В их числе:

Создание условий для открытия и развития собственного дела. Поддержка предпринимателей через организацию субсидируемых рабочих мест и развитие навыков под потребности предпринимателей.Снижение административной нагрузки на предпринимателей. Повышение доступности финансирования для субъектов предпринимательства. Формирование современных форматов торговли, в том числе инфраструктуры полного цикла от производителя до потребителя.Создание благоприятных условий для развития туризма. Внедрение современных технологий в развитие туристской отрасли. Обеспечение доступа на рынки в сфере электроэнергетики в рамках устранения искажения ценообразования. Развитие биржевой (организованной) торговли в рамках обеспечения доступа к «ключевой мощности» и устранения искажения ценообразования. Разгосударствление экономики.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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