Цель разработки национального проекта - обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства.
Постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года утвержден национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы, сообщает Zakon.kz.
Цель разработки национального проекта – обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства:
- развитие малого бизнеса в целях повышения занятости населения;
- опора на средний бизнес – драйвер диверсификации отраслей экономики;
- комплексное развитие конкуренции – равные условия для субъектов предпринимательства.
Ожидаемый экономический эффект от нацпроекта:
- Доведение доли МСП в ВВП до 35%.
- Рост объема туризма в ВВП до 8,4 трлн тенге.
- Снижение доли государства в экономике до 14%.
- Создание 995,3 тыс. рабочих мест, в том числе: - постоянные – 335,1 тыс., - временные – 660,2 тыс.
Ожидаемый социальный эффект:
- Трудоустройство граждан на постоянные рабочие места – 1,7 млн человек.
- Охват населения активными мерами содействия занятости – 3,5 млн человек.
- Снижение доли сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума – 6,5%.
На реализацию нацпроекта предусматривается финансирование в 8 455 329 919 тыс. тенге.
Документ содержит четыре направления реализации и решения ряда задач.
В их числе:
- Создание условий для открытия и развития собственного дела.
- Поддержка предпринимателей через организацию субсидируемых рабочих мест и развитие навыков под потребности предпринимателей.Снижение административной нагрузки на предпринимателей.
- Повышение доступности финансирования для субъектов предпринимательства.
- Формирование современных форматов торговли, в том числе инфраструктуры полного цикла от производителя до потребителя.Создание благоприятных условий для развития туризма.
- Внедрение современных технологий в развитие туристской отрасли.
- Обеспечение доступа на рынки в сфере электроэнергетики в рамках устранения искажения ценообразования.
- Развитие биржевой (организованной) торговли в рамках обеспечения доступа к «ключевой мощности» и устранения искажения ценообразования.
- Разгосударствление экономики.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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