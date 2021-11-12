Эпидситуация в Алматы стабилизируется – Бекшин

Коллективный иммунитет алматинцев на сегодня составляет 56%.

Сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы состоялась пресс-конференция "Об эпидемиологической ситуации по КВИ, ОРВИ и гриппу, а также о ходе вакцинации и сроках ревакцинации». Один из спикеров – руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает Zakon.kz.

Город все еще находится в "желтой" зоне матрицы оценки эпидемиологической ситуации по республике. С начала пандемии на сегодняшний день зарегистрировано 179 885 случаев КВИ, с начала года – 161 364 случая, уточнил он.

Коллективный иммунитет на сегодня составляет 56%, из которых 48% вакцинированных и 8% – переболевших; темп вакцинации – 0,1% в сутки. При существующем темпе получения вакцины коллективный иммунитет в 75% будет достигнут только через полгода – в мае 2022 года.

Также отмечается тенденция к потере антител по истечении 6-9 месяцев у вакцинированных и переболевших. Это вместе с медленным темпом вакцинации создает условия для мутации циркулирующего варианта "дельта-штамма" COVID-19 и грозит новой вспышкой эпидемии. Чтобы избежать мутации вируса, необходимо ревакцинировать привитых с 22 ноября, а также активизировать темп вакцинации жителей Алматы в целом, – предупредил главный санврач Алматы.

Основными местами заражения на минувшей неделе стали: объекты торговли – 29%, общественный транспорт – 21%, контакты в семьях – 22%, рынки – 9%, а также 9% заразились на работе.

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