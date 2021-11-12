Что нужно знать о пересечении казахстанско-российской границы

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходим все гражданам, включая детей до 5 лет.

Посольство Казахстана в России подготовило актуальную информацию о пересечении казахстанско-российской границы, сообщает Zakon.kz.

Порядок въезда в Россию

В настоящее время граждане Казахстана могут въезжать в Россию авиарейсами из всех государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение:

Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Багамские Острова, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Катар, Кения, Кипр, Кыргызстан, Китай, Колумбия, Куба, Кувейт, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Перу, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР, Япония.

Для граждан Казахстана и иностранных государств при въезде в Россию через воздушные пункты пропуска необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

При этом отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходим всем гражданам, включая детей до пяти лет.

Прилет в Россию авиарейсами из стран ЕАЭС И СНГ

С 25 июля 2021 года для прилета в Россию авиарейсами из государств-членов ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана), а 1 сентября 2021 года – также из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (отобранного не ранее чем за три дня до прибытия на территорию РФ только через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19").

Инструкцию по использованию приложения можно посмотреть здесь:

Версию приложения для устройств Apple можно скачать здесь, для Android-устройств – здесь.

Как отмечается, при въезде в Россию отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходим всем гражданам, независимо от возраста, включая детей до пяти лет.

В случае путешествия с маленькими детьми или пожилыми родственниками, у которых нет смартфона, дополнительные устройства необязательны. Ваши данные, а также данные ПЦР-тестов детей или пожилых родственников могут быть размещены вместе в одном мобильном приложении на одном мобильном устройстве.

В случае прилета в Россию через Беларусь миграционные карты нужно требовать в аэропортах этой страны.

Прибытие в Россию через сухопутные пункты пропуска

Въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска для граждан Казахстана и других государств по-прежнему ограничен и разрешен только для следующих категорий:

аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории РФ, членов семей указанных лиц (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные), членов официальных делегаций;

лиц, имеющих дипломатические и служебные визы;

лиц, въезжающих в Россию в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные) и следующих для осуществления его погребения, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства, а также въезжающих совместно с ними в РФ их супругов и несовершеннолетних детей;

лиц, постоянно проживающих на территории РФ (при наличии вида на жительство), а также въезжающих совместно с ними их супругов и несовершеннолетних детей;

лиц, являющихся членами семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), опекунами и попечителями граждан РФ либо иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих в России (при наличии вида на жительство), при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства или установление опеки (попечительства);

лиц, въезжающих в РФ для лечения, и сопровождающих их лиц (сопровождающие лица допускаются для несовершеннолетних пациентов и пациентов, находящихся в состоянии средней степени тяжести или в тяжелом состоянии, а также при наличии других медицинских показаний, указанных принимающей медицинской организацией), сведения о которых направлены медицинской организацией в соответствии с алгоритмом подачи заявок на въезд иностранных граждан, в том числе в целях получения медицинских услуг;

лиц, въезжающих в РФ к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), при условии предъявления документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, а также копии документа, подтверждающего степень родства, а также въезжающих совместно с ними их супругов и несовершеннолетних детей;

лиц, являющихся участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также членов их семей, при предъявлении свидетельства участника госпрограммы либо его копии;

лиц, въезжающих в РФ для осуществления трудовой деятельности, указанных в списках, сформированных в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику России иностранных граждан;

лиц, въезжающих в РФ для обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, указанных в списках, сформированных этими образовательными организациями.

С полным списком категорий иностранных граждан, которым разрешен въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска, можно ознакомиться здесь.

Для казахстанцев и иностранцев при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

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