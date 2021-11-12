Финрегулятор обозначил основные тенденции на фондовом рынке

Вместе с увеличением числа розничных инвесторов появилась необходимость улучшения механизмов защиты их прав и интересов.

За последние пять лет капитализация фондового рынка выросла более чем в три раза, достигнув 47,3 трлн тенге, что составляет 61% от ВВП.

Об этом в рамках IX Конгресса финансистов Казахстана рассказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Главным трендом на фондовом рынке стал рост активности розничных инвесторов. В результате внедрения в 2020 году удаленной идентификации, количество физических лиц на фондовом рынке увеличилось до 203 тысяч. В 2021 году банкам было предоставлено право оказывать своим клиентам полный спектр брокерских услуг, что приведет к дальнейшему росту.

Вместе с увеличением числа розничных инвесторов появилась необходимость улучшения механизмов защиты их прав и интересов. В этой связи в периметр регулирования вводятся финансовые посредники. Определена их ответственность за качество инвестиционных рекомендаций, изменены подходы по определению риск-профиля инвесторов.

В части регулирования коллективных инвестиций сняты ограничения на допуск фондов рискового инвестирования на биржу. Принятые меры привели к росту активов инвестиционных фондов на 47% с начала года до 627 млрд тенге.

Для стимулирования выхода новых эмитентов на рынок упрощен их доступ путем оптимизации и сокращения количества разрешительных процедур. Расширена линейка доступных для казахстанских эмитентов финансовых инструментов.

Создана нормативная база для выпуска зеленых, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития в соответствии с международными стандартами.

Помимо создания рынка для зеленых финансов, Агентством планируется внедрение принципов ESG в деятельность финансовых организаций через их закрепление на нормативном и регуляторном уровне.

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