Сборная Казахстана по джиу-джитсу вошла в тройку лучших команд мира

В копилке сборной Казахстана по джиу-джитсу 56 медалей (11 золотых, 16 серебряных и 29 бронзовых).

С 1 по 12 ноября Абу-Даби принимал Чемпионат мира по джиу-джитсу в разделах Fighting, Ne-waza и Duo System, сообщает Zakon.kz.

Более 1500 спортсменов приехали в ОАЭ, чтобы продемонстрировать свое мастерство владения японским боевым искусством. В числе представителей из 65 стран мира была и казахстанская делегация атлетов, которая отметилась внушительным количеством наград. Казахстанцы в общекомандном зачете заняли третье место, уступив только россиянам и хозяевам мирового первенства.

В копилке сборной Казахстана по джиу-джитсу 56 медалей (11 золотых, 16 серебряных и 29 бронзовых). Медали высшей пробы примерили Кахерман Бахтияр, Жибек Кулымбетова, Тимур Госс, Самат Айтпанбет, Молдир Мекенбаева и многие другие.

Джиу джитсу – это всесторонняя система самообороны, которая включает в себя ударные техники, броски, борьбу в стойке и стратегии против неожиданных атак.

Куандык Шынасилов

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