На острове пройдет VIII саммит Тюркского совета.

Касым-Жомарт Токаев и президенты пяти стран отправились на Остров демократии и свобод, сообщает Zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.

Касым-Жомарт Токаев совместно с президентами Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и премьер-министром Венгрии принял участие в торжественной церемонии открытия нового офиса Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств, – говорится в сообщении.

По завершении церемонии главы государств направились на Остров демократии и свобод, расположенный к юго-востоку от Стамбула, для участия в VIII Саммите Тюркского совета.

Саммит начнется в 17:30 по времени Нур-Султана.

Напомним, что 11 ноября Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул.

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