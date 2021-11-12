Фонд развития промышленности и CLAAS заключили первую сделку по покупке комбайнов

Комбайны имеют уникальную в своем классе технологию обмолота.

В рамках программы лизингового финансирования по обновлению машинно-тракторного парка и поддержки отечественных производителей сельскохозяйственного машиностроения АО "Фонд развития промышленности" и компанией CLAAS подписан договор о покупке 15 единиц комбайнов TUCANO отечественной сборки.

Приобретенные в лизинг комбайны переданы ТОО "Асыл логистикс", которое занимается выращиванием масличных, зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство, в Северо-Казахстанской области.

Комбайны имеют уникальную в своем классе технологию обмолота, а зерновой бункер объемом до 10 тысяч литров позволяет продлить время непрерывной уборки. Высокая скорость разгрузки сокращает время простоя. Все эти качества значительно увеличивают производительность уборки сельхозкультур.

Фонд развития промышленности и CLAAS намерены активно развивать сотрудничество и предоставлять современную технику для отечественных сельхозпроизводителей на выгодных условиях.

Напомним, что завод по сборке сельскохозяйственной техники компании CLAAS был открыт в сентябре этого года в Петропавловске.

Договоренность об открытии производства комбайнов и тракторов CLAAS в Казахстане была достигнута в ходе официального визита главы государства в Германию в декабре 2019 года.

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