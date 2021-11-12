На 20% сократить выбросы вредных веществ в атмосферу планируют власти ВКО

За последние семь лет выбросы в области сократились на 20 тысяч.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал, какая работа проводится для улучшения экологической ситуации в Усть-Каменогорске, передает корреспондент Zakon.kz.

Даниал Ахметов признал, что в Усть-Каменогорске и в целом в регионе речь идет о "непростой ситуации по экологии".

Мы этого не скрываем, – отметил он.

Между тем, по его словам, за последние семь лет выбросы в области сократились на 20 тыс. – со 147 тыс. тонн до 120 тыс. тонн.

За последние пять лет вложено 47 млрд тенге, в том числе 26 млрд тенге со стороны корпорации "Казцинк", 5,4 млрд тенге – со стороны Ульбинского металлургического завода. Энергетический комплекс вложил в это дело 5 млрд тенге. Мы ставим перед собой задачу в ближайшие пять лет на 20% сократить выбросы, – заявил глава региона.

Эта цель, по его словам, будет достигаться не только технологическим методами, но и другими, в том числе природоохранными. В частности, планируется посадить 45 тыс. деревьев, в этом году посажено 250 тыс. саженцев.

Задача непростая, мы в этом направлении работаем, – резюмировал Даниал Ахметов.

В планах также снизить выбросы от ТБО. Для этого предусматривается строительство мусороперерабатывающих заводов в Усть-Каменогорске и Семее.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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