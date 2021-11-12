Новые возможности для развития микрофинансирования

В 2020 году в периметр госрегулирования включены ломбарды, кредитные товарищества и компании онлайн-кредитования.

12 ноября в Алматы проходит IX Конгресс финансистов Казахстана, в рамках которого организована панельная сессия по обсуждению новых возможностей для развития микрофинансирования.

В ходе выступления зампред АРРФР Нурлан Абдрахманов рассказал, что в 2020 году в периметр госрегулирования включены ломбарды, кредитные товарищества и компании онлайн-кредитования.

С 1 января 2021 года введено лицензирование микрофинансовой деятельности. Установлены квалификационные требования к акционерам и менеджменту компаний. Для обеспечения устойчивости субъектов повышены пруденциальные стандарты по минимальному размеру капитала. Из 4,6 тыс. субъектов лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности получили 1 064 субъекта, в том числе 235 МФО, 218 кредитных товариществ и 611 ломбардов. В отношении оставшихся 3,5 тыс. в судебном порядке приняты решения по их ликвидации. Совокупный портфель микрокредитов достиг 1,3 трлн тенге. В целом завершена работа по очистке рынка от недобросовестных участников, введено регулирование в отношении всех субъектов микрофинансирования, обеспечена защита прав потребителей услуг МФО, – сообщил Нурлан Абдрахманов.

В целях повышения доступности фондирования для МФО и расширения финансирования МСБ на селе Агентством совместно с госорганами рассматриваются условия создания апексной организации – оптового учреждения, привлекающего и перенаправляющего финансовые ресурсы кредитным товариществам. Для этого изучен опыт стран, где деятельность апексов решила задачи по расширению кредитования микро и малых предприятий, обеспечению занятости на селе.

В целях снижения регуляторной нагрузки Агентством рассматривается введение пропорционального регулирования МФО и кредитных товариществ, - резюмировал господин Абдрахманов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!