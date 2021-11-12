Сколько скончалось и заболело коронавирусом после вакцинации, рассказали в Минздраве

Озвучены данные по смертности в разрезе вакцин.

Актуальную информацию по скончавшимся и заболевшим коронавирусом после вакцинации от COVID-19 представили министр здравоохранения РК Алексей Цой и председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно данным, смертность от заболевания в разы выше среди тех, кто не вакцинировался.

Традиционно мы эту информацию даем. По умершим у нас за период с февраля по октябрь 2021 года 930 летальных случаев среди вакцинированных граждан. Среди невакцинированных скончались 13 165 человек. То есть вы видите, больше, чем в 16 раз. Это порядка 7,1% от общего количества, – сказал Цой.

Также он представил данные по смертности в разрезе вакцин.

Если смотреть в разрезе вакцин, то 47% граждан скончалось, привившись CoronaVac, 681 – Спутник V, Hayat-Vax – 75%, Vero Cell (Sinopharm) – 33% и вакцина Sinopharm SARS-CoV-2 – 36%. То есть в среднем порядка 7% от общего количества. Но такая тенденция характерна и в других странах, идентична, – добавил глава ведомства.

Что касается ситуации по заболеваемости, то Есмагамбетова сообщила, что заболевших среди вакцинированных в настоящее время 40 734 – это и первым, и вторым компонентом.

Первым компонентом – 10 082, вторым компонентом – 30 652. Но я бы хотела отметить, что это по-прежнему очень маленькое количество. Если в удельном весе считать, то это 0,4% после первой и после второй вакцины. После второй вакцины могу назвать по наименованиям: Спутник V – 25 850 – это 0,4%, QazVac – 650, или 0,1%, Sinopharm – 3285, или 0,2% и CoronaVac – 838, или 0,3%. Хотела бы напомнить, что среди всех заболевших, если посчитать с 1 февраля, когда мы начали вакцинацию, 96% – это невакцинированные граждане. То есть всего 0,4% вакцинированные. Это еще раз подтверждает низкий удельный вес среди заболевших вакцинированных, и удельный вес к числу заболевших еще раз показывает эффективность вакцинации, – подчеркнула она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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