Как проходит газификация населенных пунктов Акмолинской области

В этом году планируется завершить восемь проектов по газификации 14 населенных пунктов.

Вопрос газификации в Акмолинской области находится на особом контроле местных властей. Реализация проектов по газификации населенных пунктов ведется в рамках первого этапа магистрального газопровода "Сарыарка", сообщает Zakon.kz.

В этом году планируется завершить восемь проектов по газификации 14 населенных пунктов, передает управление внутренней политики.

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, строительство газораспределительных сетей для подключения к первому этапу разделено на две очереди.

По первой очереди в прошлом году разработана проектно-сметная документация по 13 проектам газификации 20 населенных пунктов Аршалынского и Целиноградского районов с населением 35 тыс. человек. На 1 ноября строительно-монтажные работы выполнены на 94%, построено 319 км сетей газоснабжения. В этом году запланировано завершение восьми проектов по газификации 14 населенных пунктов Аршалынского района. В последующие два года ожидаются еще пять проектов в шести селах Аршалынского и Целиноградского районов.

По второй очереди строительства газораспределительных сетей предусматривается газификация города Косшы и шести населенных пунктов Целиноградского района с населением 95 тыс. человек. В текущем году из областного бюджета выделено 531 млн тенге на разработку проектно-сметной документации. Получение заключений государственной экспертизы запланировано на второй квартал следующего года, – сообщили в областном ведомстве.

В рамках второго и третьего этапов строительства магистрального газопровода "Сарыарка" проектной организацией ТОО "КАТЭК" проведены работы по корректировке технико-экономического обоснования. В декабре 2020 года проект прошел вневедомственную государственную экспертизу. Протяженность магистрального газопровода по области составит 337 км.

К слову, реализация строительства магистрального газопровода по итогам двух этапов даст возможность газификации 200 населенных пунктов с населением 412 тыс. человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!