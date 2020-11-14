Агентство Moody’s оценивает Евразийский банк по международной шкале

Международный рейтинг Moody’s отличается от рейтинга по национальной шкале тем, что позволяет глобально сравнить позицию Банка со всеми международными организациями.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ("Moody's") на основе заявки Евразийского банка отозвало его рейтинги по национальной шкале, передает Zakon.kz.

Финансовый директор Евразийского банка Наталья Дружинина отметила, что это чисто техническое решение.

Рейтинг по национальной шкале не используется рынком. Инвесторы, регулятор, кредиторы, пользователи ориентируется исключительно на рейтинги по международной шкале, по которым недавно был улучшен прогноз банка на "стабильный". Поэтому банк посчитал возможным и обратился к Moody's по отзыву рейтинга по нацшкале, - подчеркнула она.

Международный рейтинг Moody’s отличается от рейтинга по национальной шкале тем, что позволяет глобально сравнить позицию Банка со всеми международными организациями, чего не дает национальный рейтинг.

Ранее в сентябре 2021 года Moody's улучшило банку международный прогноз до "стабильного", что, как следует из пресс-релиза агентства, отражает стабильность профиля финансовой устойчивости банка благодаря высоким показателям эффективности и качества займов в сегменте потребительского кредитования. Основной кредитный рейтинг в иностранной валюте B2 остается без изменений, – заявили в Банке.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка

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