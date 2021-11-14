Чемпионат мира-2022 по футболу пополнился еще двумя сборными

Помимо Франции и Бельгии, в будущем году на мировом первенстве выступит Катар (страна-организатор турнира), Германия, Дания и Бразилия. Список остальных команд будет известен в ближайшее время.

13 ноября в рамках игр отборочного раунда к мировому первенству 2022 года прошел ряд матчей, сообщает Zakon.kz.

Сборная Франции, разгромив казахстанских футболистов – 8:0, заняла первое место в подгруппе D, тем самым оформив путевку на чемпионат мира. Бельгийцы, переиграв Эстонию – 3:1, стали лучшими в группе E, что также позволяет "красным дьяволам" поехать в Катар.

Помимо Франции и Бельгии, в будущем году на мировом первенстве выступят Катар (страна-организатор турнира), Германия, Дания и Бразилия. Список остальных команд будет известен в ближайшее время.

Куандык Шынасилов

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