Названы самые опасные в случае ДТП автомобили

В результате ДТП тяжелые травмы рискуют получить владельцы маленьких машин.

Автомобильный эксперт перечислил автомобили, водитель и пассажиры которых хуже всего защищены в случае аварии, сообщает Zakon.kz.

Об этом автоэксперт Михаил Горбачев рассказал в беседе с информационным агентством "Прайм".

Сегодня выпускаемые автомобили, конечно, безопаснее, чем десять и, тем более, двадцать лет назад, но, тем не менее, некоторые автопроизводители до сих пор выпускают автомобили, с трудом набирающие три звезды в крэш-тестах. Это, например, собранный в Индии Ford Ka или ретро-хэтчбек Fiat 500, – сказал специалист.

Он отметил, что в результате ДТП тяжелые травмы рискуют получить владельцы маленьких машин, что связано с «очень маленькими» зонами сминаемости.

Горбачев подчеркнул, что любой автомобиль может стать опасным, если не пристегнуться ремнем безопасности.

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