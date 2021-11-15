Богатые никак не могут нажраться: президент Кыргызстана о продаже голосов на выборах

Садыр Жапаров сопроводил свой пост картинкой с афоризмом из Интернета.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров напомнил гражданам об ответственности за покупку или продажу голосов на выборах, сообщает Zakon.kz.

Уважаемые кыргызстанцы! Граждане, которые продают и покупают голоса на выборах, будут привлечены к ответственности. При выявлении таких фактов вам грозит от полутора до двух с половиной лет. В Уголовном кодексе есть такая статья. Следовательно, избиратели не должны продавать свои голоса, кандидаты не должны заниматься подкупом. Если такие факты обнаружатся, правоохранительные органы, принимайте жесткие решительные меры. Отныне мы внедрим традицию честных выборов в Кыргызстане. Пусть предыдущие выборы останутся лишь историей, – написал Жапаров на своей странице в Facebook.

Также президент страны сопроводил свой пост картинкой с афоризмом из Интернета "Проблема страны не в том, что она не может накормить бедных, а в том, что богатые никак не могут нажраться".

Выборы в Кыргызстане назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

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