Бухгалтер колледжа в Павлодарской области украла 26 млн тенге

Она осуждена к семи годам лишения свободы, а также лишена права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 10 лет.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области завершено и направлено в суд уголовное дело по факту хищения денежных средств в КГП на ПХВ "Колледж информационных технологий", сообщает Zakon.kz.

Главный бухгалтер колледжа Ю. Безпалая, используя свое служебное положение, в период с 2015 по 2020 годы организовала преступную схему по незаконному завладению бюджетными средствами. Она привлекала лиц из числа знакомых и родственников для фиктивного трудоустройства в колледж, затем незаконно начисляла и получала за них заработную плату, – рассказали в пресс-службе АФМ.

Решением суда Безпалая осуждена к семи годам лишения свободы, а также лишена права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 10 лет.

Как отметили в АФМ, хищения бюджетных средств относятся к числу угроз национальной безопасности страны.

Финансовые средства, предназначенные на выплату социальных пособий и заработных плат либо на закуп продуктов детским учреждениям, имеют важное экономическое и социальное значение. Вместе с тем имеются факты, при которых средства не доходят до конечной цели, – пояснили в агентстве.

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