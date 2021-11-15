Реабилитированным лицам в Казахстане выдадут специальные удостоверения

Удостоверение выдается реабилитированному лицу, подвергшемуся политическим репрессиям.

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект приказа "Об утверждении Правил выдачи удостоверения единого образца реабилитированному лицу, образца удостоверения реабилитированного лица", сообщает Zakon.kz.

Правила предусматривают порядок выдачи удостоверений реабилитированным лицам.

Удостоверение выдается реабилитированному лицу, подвергшемуся политическим репрессиям, после подачи им заявления лично либо через представителя в уполномоченный орган, – говорится в документе.

К заявлению прилагаются следующие документы:

документ, удостоверяющий личность; справка о реабилитации либо копия определения (постановления) суда; в случае обращения через представителя – документ, подтверждающий его полномочия.

Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинник документа возвращается заявителю.

Регистрация заявления осуществляется в журнале регистрации лиц, претендующих на получение удостоверения единого образца реабилитированному лицу.

Документом, подтверждающим принятие пакета документов от заявителя, является отрывной талон заявления с указанием даты регистрации заявления, фамилии и инициалов лица, принявшего документы.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления выдает заявителю удостоверение, с отметкой в журнале учета выдачи удостоверений.

В случае утери или порчи удостоверения реабилитированному лицу нужно обратиться в уполномоченный орган с заявлением.

Документом, подтверждающим принятие пакета документов от заявителя, является отрывной талон заявления с указанием даты регистрации заявления, фамилии и инициалов лица, принявшего документы.

Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявления выдает дубликат удостоверения, в котором ставится штамп "дубликат".

Уполномоченным органом по выдаче удостоверений реабилитированным лицам являются отделы занятости и социальных программ районов, управления координации занятости и социальных программ городов областного значения, управления занятости и социальных программ городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 ноября.

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