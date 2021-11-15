В Казахстане планируют проводить скрининг новорожденных на наследственные заболевания

Пилотный проект планируется запустить с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года.

Министерство здравоохранения РК подготовило проект приказа "Об утверждении инструкции о внедрении пилотного проекта по проведению неонатального селективного скрининга на наследственные болезни обмена методом тандемной масс-спектрометрии в Республике Казахстан в пилотном режиме", сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, инструкция разработана с целью определения целесообразности включения неонатального селективного скрининга на наследственные болезни обмена методом тандемной масс-спектрометрии в программу неонатального скрининга новорожденного.

В пилотном проекте по проведению неонатального селективного скрининга на наследственные болезни принимают участие определенные Минздравом медицинские организации и лаборатории.

Координатором реализации пилотного проекта является АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии".

Пилотный проект планируется запустить с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года.

Селективный скрининг на НБО проводится у новорожденных детей в возрасте от 0 до 28 дней, находящихся на стационарном лечении в медицинской организации, участвующей в пилотном проекте, - говорится в документе.

Решение о направлении образцов крови новорожденного ребенка на тандемную масс-спектрометрию принимается консилиумом специалистов медицинской организации, участвующей в пилотном проекте.

Результаты анализов передаются в медицинскую организацию, направившую образцы крови.

Список медорганизаций, участвующих в пилотном проекте, можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 21 ноября.

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