14 подпольных нарколабораторий выявили в Казахстане

Министерство объявило старт республиканской акции "В будущее без наркотиков" на всех вокзалах страны.

С начала года Министерством внутренних дел Казахстана выявлено свыше 2 тыс. наркопреступлений, в том числе 1300 фактов сбыта и более 360 – хранения наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Zakon.kz.

Из незаконного оборота было изъято 12,5 тонн наркотиков, в том числе более 5 кг героина. Около 9,5 тонн марихуаны, 380 кг гашиша и 110 кг синтетических наркотиков. Ликвидирована деятельность восьми организованных преступных наркогрупп и 14 подпольных нарколабораторий, – уточнила она.

Министерство объявило старт республиканской акции "В будущее без наркотиков" на всех вокзалах страны.

Цель акции – проинформировать граждан о последствиях участия в незаконном обороте наркотиков.

Напомним, в октябре 2021 года в Казахстане ужесточили наказание за хранение синтетических наркотиков. Теперь реальный срок можно получить даже за грамм "синтетики".

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!