Казахстан сделал беспрецедентный рывок в развитии финтех индустрии

Дальнейшее упрощение регулирования позволит реализовать еще больший потенциал.

В Алматы прошел IX Конгресс финансистов. Отдельной темой на Конгрессе стала цифровизация финансовой сферы. В том числе активно обсуждались возможности ускорения развития финтех индустрии за счет упрощения регулирования.

Во многих аспектах, Казахстан движется в авангарде развития цифровой повестки финансовой индустрии, - отметил в своем выступлении Председатель правления Национального банка РК Ерболат Досаев. - Под влиянием цифровых сервисов мы наблюдаем значительный рост безналичных платежей в стране. Так, в течение 5 лет объем безналичных платежей населения вырос в 26 раз, а доля платежей через Интернет и мобильные сервисы достигла рекордного показателя, увеличившись с 22% до 83%.

Важно не упустить импульс изменений и поддержать дальнейшую цифровизацию финансовой отрасли".

По словам г-на Досаева, развитие равнодоступной цифровой инфраструктуры финансового рынка является одним из приоритетов Национального Банка.

В эту инфраструктуру входят Национальная платежная система и Платформа цифровой биометрической идентификации. Обсуждается создание единой Платформы бизнес-данных финансового рынка, которая откроет новые возможности для применения продвинутой аналитики и упростит соблюдение регуляторных требований для участников рынка.

Мы также видим устойчивый тренд на создание платформенных бизнес-моделей и формирование экосистем на финансовом рынке, - отметил глава Нацбанка, - Экосистемы стирают границы между индустриями, потребители получают возможность получать целый комплекс различных сервисов по принципу "единого окна".

Ерболат Досаев также подчеркнул, что персональные данные потребителей стали важнейшим активом для финансового рынка. При этом потребитель должен обладать полным контролем над доступом к своим данным и быть уверенным в их безопасности. Национальным Банком совместно с другими регуляторами будут созданы правовое поле и соответствующая инфраструктура обмена и хранениями данными, в том числе из государственных баз данных. Продолжится работа над разработкой стандартов Open API и инфраструктуры Open Banking.

Казахстан сделал беспрецедентный рывок в инновациях, диджитализации и создании финтех продуктов, которые уже сегодня, сейчас улучшают жизнь казахстанцев, - отметил глава казахстанской финтех компании Kaspi.kz Михаил Ломтадзе, - Драйвером этих инноваций стала компания Kaspi.kz, которая является примером не только внутри страны, но и на мировой арене. По капитализации Kaspi.kz – одна из крупнейших финтех компаний в мире, и эта компания все свои разработки делает в Казахстане.

Успешное IPO Kaspi.kz в прошлом году повысило инвестиционную привлекательность страны в целом. Целый ряд престижных глобальных инвестиционных фондов, в том числе американских, которые сегодня являются инвесторами Kaspi.kz и ранее никогда не инвестировали в Казахстан.

Еще пару лет назад никто не мог даже представить, что в Казахстане будет такая финтех индустрия. А сейчас практически любая компания или банк занимаются цифровыми инновациями. Для всех это стало приоритетом", - подчеркнул Михаил, - сегодня никто не носит с собой наличные, покупают товары с доставкой, оплачивают налоги и коммунальные платежи без комиссии онлайн и это есть сейчас практически у каждого финансового института.

Быстрому развитию инноваций способствует поддержка регуляторов и инфраструктура, которую создает Национальный банк. В качестве примера Михаил Ломтадзе привел организацию открытия карточных счетов онлайн во время локдауна весной 2020 года. Это было сделано в рекордно короткие сроки и позволило довести до населения социальную помощь в кратчайшие сроки. Глава Kaspi.kz также отметил огромную работу, которую проводят Министерство цифровизации, Министерство финансов, Министерство внутренних дел и другие государственные органы. Например, нигде в мире пока нет сервиса по перерегистрации автомобиля прямо в мобильном приложении. А в Казахстане уже каждое третье авто регистрируется онлайн в суперприложении Kaspi.kz.

Мы верим, что технологии и инновации улучшают стандарты жизни казахстанцев и повышают конкурентоспособность страны на мировой арене", - сказал Михаил Ломтадзе. - Мы уже достигли больших успехов, и есть еще огромный потенциал дальнейшего развития цифровых сервисов.

Михаил подчеркнул, что часто слышит от коллег, что текущее регулирование не позволяет им развиваться быстрее и создавать инновационные сервисы. В связи с этим Михаил вынес на обсуждение несколько предложений.

Он предложил разрешить финансовым институтам приобретать активы, необходимые для создания новых направлений бизнеса. Например, Халык Банк намерен поучаствовать в приватизации Казпочты, другие банки приобретают мобильных операторов. Михаил отметил, что регулирование таких сделок и сервисов необходимо, но оно должно способствовать развитию, а не тормозить его. Приобретения делаются за счет средств вкладчиков и это обязательно нужно иметь ввиду.

Также, по мнению г-на Ломтадзе, необходимо создать открытую банковскую платформу, когда различные игроки будут иметь доступ к банковским сервисам и клиентам. Это даст новые широкие возможности для создания инновационных сервисов и для роста конкуренции. Это так называемая система Open API и Open Banking, о которых говорил Ерболат Досаев.

Глава Kaspi.kz предложил дать доступ к Open API и Open Banking не только банкам, но и финтех компаниям, в том числе иностранным.

Коллеги вряд ли со мной согласятся, но я считаю, что надо дать возможность казахстанским и международным технологическим компаниям участвовать в Open API, чтобы они тоже могли создавать для казахстанцев инновационные сервисы. Почему банковский сектор Казахстана боится конкуренции с иностранными компаниями? Наоборот, надо облегчить им вход на рынок. От этого вырастет конкуренция и выиграют потребители. За последние 2-3 года мы друг друга сильно расшевелили в плане диджитализации. А если зайдут иностранные компании и фининституты, мы еще быстрее будем развиваться. Мы в Kaspi.kz конкуренции не боимся. Конкуренция – это хорошо! - завершил свое выступление Михаил Ломтадзе.

Примечательно, что во время своего недавнего визита в Казахстан министр торговли Великобритании Ранил Джаявардена также отметил быструю цифровизацию страны и роль Kaspi.kz в этом процессе.

Мы поддерживаем стремление Казахстана продвинуться вверх по цепочке добавленной стоимости, развивать производство и базу профессиональных навыков, а также сектор услуг. Я слышал, например, что Kaspi – отличное приложение для финансовых услуг. С развитием хороших молодых ИТ-специалистов, возможно, мы увидим, как цифровой сектор Казахстана будет развиваться в Великобритании, - сказал г-н Джаяварден.

Председатель совета директоров АО "Фридом Финанс" Тимур Турлов также считает, что казахстанский финансовый сектор и электронное правительство становятся одними из самых передовых в мире.

Наши цифровые банки и наша история успеха сейчас разбираются и изучаются в развитых странах, - подчеркнул он, выступая на Конгрессе, - Когда я начинаю рассказывать нашим американским банкирам о тех продуктах, которые существуют в Казахстане, у них очень сильно округляются глаза. У нас сейчас действительно есть крутейшие мировые инновации в стране.

Никогда ранее на финансовых форумах в Казахстане не обсуждали так много вопросы цифровизации. Очевидно, что успехи в этой сфере и невероятные перспективы развития оживили рынок, вдохновили на инновации, обострили конкуренцию за клиента. Это то, что в ближайшие годы будет двигать развитие нашего финансового сектора, если дать этим процессам зеленый свет.

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