Дарига Назарбаева: Необходима комплексная перезагрузка диалога в Большой Евразии

Пандемия оказалась катализатором фундаментальных изменений в мировой системе, которые уже давно назревали.

15 ноября в Нур-Султане открылось шестое заседание "Астана клуба", посвященное теме "Видение нового мира: после пандемии", передает Zakon.kz.

В работе международной диалоговой площадки принимают участие свыше 50 авторитетных мировых спикеров, включая бывших глав государств и правительств, руководителей исследовательских и аналитических центров, международных организаций, глобальных СМИ.

В течение трех дней – с 15 по 17 ноября – эксперты обсудят актуальные вопросы глобальной экономики, геополитики и международных отношений, климатических изменений.

Наряду с этим накануне 30-летия Независимости Казахстана на дискуссионной площадке "Астана Клуб" пройдет сессия "30 лет Независимости: Стратегия Назарбаева и будущее Казахстана и Центральной Азии".

Шестой "Астана клуб" также осветит вопросы ядерной безопасности в рамках заседания Глобального альянса лидеров, созданного по инициативе Елбасы в 2019 году, на тему "Полночь наступает: время действий по ядерному диалогу". На данный момент ГАЛ объединяет свыше 70 выдающихся международных деятелей, включая политиков, экспертов и лауреатов Нобелевской премии мира.

В работе шестого заседания "Астана клуба" принимают участие Ив Летерм – премьер-министр Бельгии (2008, 2009-2011); Нино Бурджанадзе – председатель партии "Единая Грузия – демократическое движение", и.о. президента Грузии (2003-2004, 2007-2008), председатель парламента Грузии (2001-2008); Данило Тюрк – президент Мадридского клуба, президент Словении (2007-2012); Абдулла Гюль – президент Турции (2007-2014); Джонатан Гранофф – президент Глобального института безопасности (США); Владислав Иноземцев – директор Центра исследований постиндустриального общества (Россия); Джеймс Линдси – старший вице-президент Совета по международным отношениям (CFR) и многие другие.

Открывая работу сессий диалоговой площадки, директор Фонда Нурсултана Назарбаева, депутат Мажилиса Парламента Казахстана Дарига Назарбаева отметила:

Предыдущее заседание нашего клуба прошло в 2019 году. Кажется, что это было совсем в другую эпоху. Тогда никто не мог и представить, что локальная вспышка вируса в буквальном смысле "сметет" весь привычный порядок жизни, остановит экономики, заставит большинство стран мира уйти в изоляцию. Пандемия еще раз продемонстрировала, насколько мы все взаимосвязаны и взаимозависимы. Сегодня международное сообщество как никогда нуждается в консолидации усилий.

Она особо подчеркнула, что "восстановление режима взаимного доверия" – это главное, что сейчас надо делать на международной арене и чему нужно всемерно содействовать. Именно в этом состоит главная миссия "Астана клуба".

По словам директора Фонда Нурсултана Назарбаева, пандемия оказалась катализатором фундаментальных изменений в мировой системе, которые уже давно назревали.

В мире нет единства, в каком именно направлении эти изменения должны происходить. Для нас очевидно, что сегодня необходима комплексная перезагрузка диалога в Большой Евразии, – сказала Дарига Назарбаева.

Эту мысль поддержал основатель и директор проекта Thinking the Unthinkable, профессор Королевского колледжа в Лондоне, ведущий программы новостей BBC World News (1996-2014) Ник Гоуинг. Эксперт подчеркнул: "Никто не мог себе вообразить, что будет такая ситуация в мире в связи с COVID-19. Как отметил Генеральный секретарь ООН, наша хрупкая планета сегодня на грани. Нам нужен компромисс интересов. Есть глубокие противоречия, вызванные нестабильностью в экономике и в обществах, происходящих климатических изменениях и др. Наука не в состоянии предсказывать что-либо. Очевидно, что необходимо укреплять диалог и взаимодействие между странами".

В свою очередь, автор бестселлера "Рассвет Евразии", главный советник Flint Global, государственный секретарь по европейским делам Португалии (2013-2015) Бруно Масаеш в своей речи отразил главные вызовы современности, призвав страны к необходимости объединения в вопросах преодоления угроз.

Мы видим перераспределение власти, эрозию существовавшего миропорядка, кризис экономик Европы и США. Пандемия только усилила эти тренды. Мы вдруг поняли, что доверие и система безопасности очень хрупки. Урок пандемии в том, что нам нужны технологии для того, чтобы справляться с угрозами, даже с теми угрозами, о которых мы еще не знаем. Это стремление к должно объединять нас! В этом отношении в плане проявления такого стремления показателен Казахстан. Казахстан все годы независимости выстраивает открытые взаимоотношения со странами, рассматривает Евразию с разных углов, смотрит на ситуацию с разных перспектив, – отметил Бруно Масаеш.

Напомним, за весь период своей деятельности с 2015 года в работе "Астана клуба" приняли участие более 200 спикеров из 40 стран мира. Спикерами и хэдлайнерами "Астана Клуба" в разные годы выступали такие известные политики, эксперты и лидеры бизнеса, как Жозе Мануэл Баррозу, Мохаммед Эль-Барадеи, Ахмет Давутоглу, Вацлав Клаус, Хамид Карзай, Джордж Фридман, Роберт Каплан, Джейкоб Френкель и многие другие.

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