Мифы казахстанского авторынка: покупать новые автомобили выгоднее в РФ?

В условиях мирового автокризиса самим россиянам приходится гоняться за новой машиной по всей стране.

Казахстанский авторынок заметно лучше справляется с автокризисом, чем мировой. В том числе дефицит авто гораздо сильнее ударил по соседней России: так, если в сентябре в РК продажи новых автомобилей выросли на 3,3%, то в РФ они рухнули сразу на 22,6%.

В то же время встречается мнение, что казахстанцам выгоднее покупать автомобили в России.

Аналитики Energyprom.kz решили проверить, так ли это. Для этого была проведена сверка цен по трем самым популярным производимым в РК брендам – KIA, Chevrolet и Hyundai. Результаты развеивают мифы.

Линейка новых автомобилей KIA базовой комплектации в Казахстане представлена девятью моделями стоимостью от 7 млн до 15,3 млн тг.

Цены на некоторые модели при пересчете с рублей в тенге* в автосалонах РФ изначально выше, чем у дилеров в РК. К примеру, идентичные по комплектации KIA Cerato Classic 1.6 MT в РК и в РФ стоят 8,19 млн и 8,31 млн тг соответственно, то есть в РК эта модель обходится на 124 тыс. тг дешевле даже без учета вопросов доставки и налогов. Что касается, к примеру, модели Sportage Comfort 2.0 AT 2WD, здесь разница цен на автомобили одинаковой комплектации составляет более 1,5 млн тг в пользу РК.

В целом по рассматриваемому модельному ряду (или по моделям максимально близкой комплектации) цены в автосалонах России варьируются от 6,3 млн до 15,9 млн тг. В то же время некоторые модели действительно стоят в РФ дешевле – например, Soul Luxe 1.6 AT или Picanto Style 1.0 AT. По некоторым моделям теоретически можно также найти более дешевые комплектации.

Однако если учесть доставку и налоги**, то даже те модели, которые в РФ стоят дешевле, в итоге обойдутся не просто дороже, а ощутимо дороже. Разница в пользу РК с финальной стоимостью авто из РФ варьируется от 212 тыс. до 2,9 млн тг.

* В расчетах использовался средний курс за октябрь текущего года, данные НБ РК.** За среднюю стоимость доставки принято 300 тыс. тг, однако стоимость может быть как больше, так и меньше этой суммы; налог рассчитан с учетом мощности двигателя.

К слову, мы не напрасно упомянули, что более дешевую комплектацию можно найти в РФ лишь теоретически. Сегодня, в условиях кризиса российского авторынка, "охотиться" на нужные модели приходится даже самим россиянам. Так, во время острого дефицита в РФ все чаще практикуется специфический "автотуризм", то есть поиски желаемого автомобиля в соседних регионах – буквально по всей стране. Зачастую для россиян это единственная возможность сэкономить на дилерских "накрутках", увеличивающих конечную стоимость чуть ли не вдвое за счет лишних дополнительных опций, сообщает "Российская газета".

Вернемся к сравнению цен. Линейка базовых комплектаций Chevrolet в Казахстане представлена 10 моделями, при этом в России продаются шесть из них. Три модели – идентичной комплектации, причем две из них изначально стоят в РК дешевле – Nexia Optimum 1.5 MT (LS MT)* и Spark Optimum 1.2 AT (LS AT), на 9,8 тыс. и 817 тыс. тг соответственно.

Что касается итоговой стоимости авто с учетом доставки и сборов, тут переплата за "россиянина" превышает 1 млн тг даже для моделей, стоящих в РФ дешевле.

* Здесь и далее в скобках указано наименование комплектации модели в РФ.

Что касается Hyundai, этот бренд в Казахстане представлен семью моделями стоимостью от 6,4 млн до 20,4 млн тг. Цены в автосалонах России на аналогичные модели варьируются от 5,8 млн до 21,5 млн тг.

Некоторые модели – например, Tucson Comfort 2.0 MT 2WD (Classic) и Santa Fe Comfort 2.5 AT 4WD (Family) – в РК стоят изначально заметно дешевле. Другие – к примеру, Elantra Base 1.6 AT или Creta Dynamic 1.6 MT (Classic) – дешевле обойдутся в РФ.

Однако и здесь даже для моделей, стоящих в РФ дешевле, итоговая стоимость "россиян" для казахстанцев будет заметно выше. Так, можно сравнить, к примеру, одинаковые Hyundai Elantra Base 1.6 AT: в РК эта модель стоит 9,09 млн тг, в РФ – 8,73 млн тг, но с учетом налога и доставки стоимость вырастет до 10 млн тг и выше, что уже почти на 1 млн тг дороже, чем в РК.

Таким образом, по крайней мере на текущий момент, утверждать что-либо о выгодах покупки в РФ новых авто популярных у казахстанцев брендов нельзя. Такая ситуация может сложиться только искусственно – к примеру, все помнят неадекватный скачок курса рубля относительно тенге в 2014–2015 годах, – но в текущих условиях и при реальном обменном курсе ни о чем похожем говорить не приходится.

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