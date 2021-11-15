Новые платные дороги вводятся в Казахстане

Платные дороги будут функционировать на семи участках.

Приказами и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 10 ноября 2021 года определены правила использования участков автомобильных дорог на платной основе, сообщает Zakon.kz.

1. Вводится новый платный участок автомобильной дороги республиканского значения Тараз – Кайнар

При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге: участок Тараз – Акколь автомобильной дороги областного значения Тараз – Аса – Акколь – Саудакент, автомобильная дорога областного значения Акколь – Ойык – Уланбель, участок Уланбель – Бирлик автомобильной дороги областного значения Бирлик – Мойынкум – Уланбель – Шыганак, участок Бирлик – Шу автомобильной дороги Мерке – Бурылбайтал, автомобильная дорога республиканского значения Шу – Кайнар.

Начальный пункт платной дороги – км 238+000, конечный пункт платной дороги (участка) – км 475+525.

Протяженность платной дороги (участка) – 237 км 525 метров;

Ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге определяются согласно приложению.

Так, легковым авто за весь маршрут придется платить 240 тенге, автобусам до 16 мест и грузовым автомобилям грузоподъемностью до 2,5 т – 1 180 тенге, автобусам до 32 мест и грузовым авто грузоподъемностью до 5,5 т – 2 380 тенге, автобусам свыше 32 мест и грузовым авто грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 3 560 тенге, грузовым автомобилям грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 4 750 тенге, грузовым автомобилям грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельным тягачам – 5 940 тенге.

2. Участок автомобильной дороги республиканского значения Капшагай – Талдыкорган

Платный участок Капшагай – Талдыкорган автомобильной дороги общего пользования республиканского значения пролегает по маршруту: Алматы – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница Российской Федераций (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры).

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: участок Алматы – Кокпек – Коктал автомобильной дороги республиканского значения граница Республики Узбекистан (на Ташкент) – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, участок Коктал – Байгазы автомобильной дороги республиканского значения Сарыозек – Коктал, участок Байгазы – Когалы – Карабулак – Талдыкорган автомобильной дороги областного значения Когалы – Коксу – Карабулак.

Протяженность платной дороги –186 км.

Ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге определяются согласно приложению.

Так, за весь маршрут в одном направлении легковым авто придется платить 190 тенге, автобусам до 16 мест и грузовым автомобилям грузоподъемностью до 2,5 т – 940 тенге, автобусам до 32 мест и грузовым авто грузоподъемностью до 5,5 т – 1 860 тенге, автобусам свыше 32 мест и грузовым авто грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 2 790 тенге, грузовым автомобилям грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 3 730 тенге, грузовым автомобилям грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельным тягачам – 4 660 тенге.

3. Участок автомобильной дороги республиканского значения Шымкент – Кызылорда

Платный участок Шымкент – Кызылорда расположен на автомобильной дороге общего пользования республиканского значения I-б категории граница Российской Федерации (на Самару) – Шымкент.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога областного значения Кызылорда – Айдарлы – Тартогай, автомобильная дорога областного значения Шиели – Каргалы – Байкенже – Жанакорган, участок Жанакорган – Тугискен – Келинтобе автомобильной дороги областного значения Самара – Шымкент – Жанакорган – Тугискен – Келинтобе, автомобильная дорога областного значения Келинтобе – Кандоз, автомобильная дорога областного значения Кандоз – Коктобе, участок Балтаколь – Шаульдер автомобильной дороги областного значения Туркестан – Шаульдер – Тортколь, автомобильная дорога областного значения Шаульдер – Акдала, участок Акдала – Мамаевка автомобильной дороги областного значения Шардара – Арыс – Темирлан, участок Мамаевка – Алтынтобе автомобильной дороги областного значения Алтынтобе –Бадам – Боген – Тортколь.

Протяженность платной дороги – 446 км 500 метров.

Ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге определяются согласно приложению.

Так, за весь маршрут в одном направлении легковым авто придется платить 440 тенге, автобусам до 16 мест и грузовым автомобилям грузоподъемностью до 2,5 т – 2 190 тенге, автобусам до 32 мест и грузовым авто грузоподъемностью до 5,5 т – 4 430 тенге, автобусам свыше 32 мест и грузовым авто грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 6630 тенге, грузовым автомобилям грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 8860 тенге, грузовым автомобилям грузоподъемностью свыше 15 тонн, в том числе с прицепами, седельным тягачам -–11 050 тенге.

4. Участок автомобильной дороги республиканского значения Шымкент – Тараз

Платный участок Шымкент – Тараз находится на автомобильной дороге общего пользования республиканского значения І-б категории граница Республики Узбекистан (на Ташкент) и пролегает: Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар (с подъездами к границе Республики Казахстан и обходами Тараз, Кулан, перевал Кордай).

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога общего пользования местного значения Шымкент – Шаян – Жанатас – Саудакент – Тогызкент – Акколь – Тараз.

Протяженность платной дороги – 89 км 300 метров.

Ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге определяются согласно приложению к приказу.

Так, за весь маршрут в одном направлении легковым авто придется платить 90 тенге, автобусам до 16 мест и грузовым автомобилям грузоподъемностью до 2,5 т – 430 тенге, автобусам до 32 мест и грузовым авто грузоподъемностью до 5,5 т – 880 тенге, автобусам свыше 32 мест и грузовым авто грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 1310 тенге, грузовым автомобилям грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 1 760 тенге, грузовым автомобилям грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельным тягачам – 2 190 тенге.

5. Участок автомобильной дороги республиканского значения Нур-Султан – Павлодар

Платный участок Нур-Султан – Павлодар проходит по автомобильной дороге общего пользования республиканского значения I-а категории Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты, автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-а категории Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница Российской Федерации.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога республиканского значения Нур-Султан – Кабанбай батыра – Киевка – Темиртау, участок Темиртау – Актау автомобильной дороги республиканского значения Бастау – Актау – Темиртау, участок Актау – Ульяновский автомобильной дороги республиканского значения Караганды – Аягоз – Бугаз, автомобильная дорога республиканского значения Калкаман – Баянауыл – Умуткер – Ульяновский, автомобильная дорога областного значения Беловка – Калкаман, участок Беловка – Ленинский автомобильной дороги республиканского значения Ленинский – Аксу – Коктобе – Большой Акжар – Курчатов, автомобильная дорога республиканского значения Мостовой переход через реку Иртыш.

Протяженность платной дороги – 375 км.

Ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге определяются согласно приложению.

Так, за весь маршрут в одном направлении легковым авто придется платить 380 тенге, автобусам до 16 мест и грузовым автомобилям грузоподъемностью до 2,5 т – 1 860 тенге, автобусам до 32 мест и грузовым авто грузоподъемностью до 5,5 т – 3 730 тенге, автобусам свыше 32 мест и грузовым авто грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 5600 тенге, грузовым автомобилям грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 7470 тенге, грузовым автомобилям грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельным тягачам – 9340 тенге.

6. Участок автомобильной дороги республиканского значения Шымкент – граница Республики Узбекистан (на Ташкент)

Платный участок Шымкент – граница Республики Узбекистан (на Ташкент) проходит по автомобильной дороге общего пользования республиканского значения І-б категории граница Республики Узбекистан (на Ташкент) – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар (с подъездами к границе РК и обходами Тараз, Кулан, перевал Кордай).

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога областного значения Казыгурт – Кызылкия – Акжар – Дербисек – Дихан баба, участок Казыгурт – Шарбулак автомобильной дороги областного значения Казыгурт – Турбат – Ондирис, автомобильная дорога областного значения Шарбулак – Карабау – Сынтас, участок Сынтас – 1 мамыр автомобильной дороги областного значения Шарапхана – Жанабазар – 1 мамыр, участок 1 мамыр – Сайрам – Шымкент автомобильной дороги областного значения Шымкент – Каскасу – Коксайек.

Протяженность платной дороги – 84 км.

Ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге определяются согласно приложению.

Так, за весь маршрут в одном направлении легковым авто придется платить 90 тенге, автобусам до 16 мест и грузовым автомобилям грузоподъемностью до 2,5 т – 420 тенге, автобусам до 32 мест и грузовым авто грузоподъемностью до 5,5 т – 840 тенге, автобусам свыше 32 мест и грузовым авто грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 1260 тенге, грузовым автомобилям грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 1680 тенге, грузовым автомобилям грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельным тягачам – 2100 тенге.

7. Участок автомобильной дороги республиканского значения Щучинск – Кокшетау

Платный участок Щучинск – Кокшетау находится на автомобильной дороге общего пользования республиканского значения I-б категории Нур-Султан – Петропавловск, через Кокшетау.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: участок Щучинск – Боровое автомобильной дороги республиканского значения Дороги Боровской курортной зоны, автомобильная дорога областного значения Боровое – Наурызбай Батыр – граница Акмолинской области, участок Щорса – Ильичевка автомобильной дороги районного значения Щучинск – Боровое – Щорса – Ильичевка.

Протяженность платной дороги – 60 км 750 метров.

Ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге определяются согласно приложению.

Так, за весь маршрут в одном направлении легковым авто придется платить 60 тенге, автобусам до 16 мест и грузовым автомобилям грузоподъемностью до 2,5 т – 300 тенге, автобусам до 32 мест и грузовым авто грузоподъемностью до 5,5 т – 600 тенге, автобусам свыше 32 мест и грузовым авто грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 900 тенге, грузовым автомобилям грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 1200 тенге, грузовым автомобилям грузоподъемностью свыше 15 т в том числе с прицепами, седельным тягачам – 1500 тенге.

Срок использования всех перечисленных платных участков дорог – 20 лет.

Приказы начнут действовать с 23 ноября 2021 года.

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