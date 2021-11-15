Зимняя Олимпиада-2022: чем будут кормить спортсменов

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В пище для спортсменов не будет перца и других приправ.
Организаторы Зимних Олимпийских игр в Пекине рассказали о питании для участников соревнований, сообщает Zakon.kz.
Все блюда будут оформлены с элементами традиций Китайского Нового года, который отмечается 1 февраля. Спортсменам будет предложено 678 блюд из 12 регионов и разных культур.
Как отмечается в публикации Global Times, меню включает в себя блюда для людей разного вероисповедания: вегетарианская еда, халяльная и кошерная.
В пище для спортсменов не будет перца и других приправ. По мнению организаторов, они могут привести к положительной допинг-пробе.
Из-за пандемии в столовой атлетам выдадут маски, перчатки, ватные диски со спиртом и санитайзеры для рук.
Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Куандык Шынасилов
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