Северо-западный и южный циклоны будут оказывать влияние на территорию Казахстана.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16 ноября, передает Zakon.kz.

Северо-западный и южный циклоны будут оказывать влияние на территорию Казахстана, в связи с чем ожидается снег, на юге и востоке – дождь и снег, лишь на юго-востоке и в Северо-Казахстанской области установится погода без осадков, – сообщили в РГП "Казгидромет".

На большей части республики – туман, гололед, усиление ветра, на западе, востоке с низовой метелью.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют гололед, на севере области – туман, ночью на западе, днем на большей части – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге и востоке Алматинской области ночью и утром – туман, гололед, на востоке области – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

На севере, в центре Атырауской области ночью и утром – туман, гололед, на западе, востоке области – усиление ветра с низовой метелью.

На юго-востоке Западно-Казахстанской области ночью – гололед, на западе области – туман, на юге области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области – туман, гололед, днем на севере области – усиление ветра до 15-20 м/с с метелью.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области – низовая метель, на дорогах – гололедица, на западе области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области – туман, усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере Акмолинской, на востоке Костанайской, на севере-западе Северо-Казахстанской и Павлодарской областей – туман, на юге, востоке Павлодарской области – гололед.

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