"Буревестник" стал обладателем Суперкубка Казахстана по волейболу

Волейболисты клуба "Тараз" не смогли вырвать победу.

15 ноября в решающем матче Суперкубка встретились мужские волейбольные клубы "Буревестник" и "Тараз", сообщает Zakon.kz.

Команда из Жамбылской области за день до этого стала обладателем Кубка страны и вышла на площадку в ранге победителя Кубка республики.

Таразские волейболисты не смогли выиграть два титула за два дня. Алматинский коллектив был сильнее в финальной схватке Суперкубка – 3:1 (25:22, 25:19, 18:25, 25:23).

Куандык Шынасилов

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