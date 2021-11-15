Rams Qazaqstan запустил собственный проект по озеленению Алматы

Мы стараемся уделять время не только своей основной деятельности, но и поддержке социальных и благотворительных проектов - генеральный директор Rams Qazaqstan Фарук Булбул.

Строительная компания Rams Qazaqstan профинансировала посадку 24 тыс. деревьев до конца 2023 года в Алматы. Цифра 24 тыс. была выбрана в честь юбилея застройщика. В этом году из всего заявленного объема саженцев будет высажено 6 тыс.

В этом году нашей компании исполнилось 24 года. За эти годы мы сдали в эксплуатацию более 2 млн кв. метров, порядка 10 тыс. семей обрели крышу над головой. За эти годы Rams Qazaqstan стал одним из лидеров в сфере строительства жилых, офисных и промышленных объектов. Мы стараемся уделять время не только своей основной деятельности, но и поддержке социальных и благотворительных проектов, поэтому решили внести свой вклад в озеленение Алматы: помимо посадки 24 тыс., берем на себя обязательства два года поливать и ухаживать за саженцами, чтобы деревья стопроцентно прижились и радовали горожан. генеральный директор Rams Qazaqstan Фарук Булбул

В прошлую субботу сотрудники Rams Qazaqstan совместно с эко-активистами общественного фонда Тимура Елеусизова Eco Fund Tabigat провели первую посадку деревьев в 13-м микрорайоне Алатауского района на пересечении улиц Момыш улы и Монке би. Всего на этом участке будет высажено порядка 100 сосен, высотой 2-2,5 метра.

Мы рады, что строительная компания поддержала программу Президента и акима города по увеличению зеленого фонда в Алматы. Вместе с Rams Qazaqstan мы высадим целый парк в Алатауском районе, а раньше здесь было просто поле. руководитель фонда Тимур Елеусизов

Он уверен, что посадка такого массива даст значительный эффект в улучшении экологической обстановки в городе в будущем. Высаженные деревья помогут нейтрализовать десятки тонн пыли и загрязнителей в год, увлажняя воздух и снижая температуру воздуха на прилегающей к зеленому массиву территории.

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