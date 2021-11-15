Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

В семи областях Казахстана ожидаются осадки (снег, дождь), туман, гололед, метель и сильный ветер.

Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана, передает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 16 ноября на севере Акмолинской области и в Кокшетау ожидается туман.

На западе Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман, ночью на юго-востоке области – гололед. Ветер северный, северо-западный, на юге области порывы 15-20 м/с.

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На севере и в центре Кызылординской области ожидается гололед, туман, днем на севере области – метель. Ветер юго-восточный с переходом на северный, днем на севере области до 15-20 м/с.

На западе и востоке Атырауской области – низовая метель, ночью и утром на севере и в центре области – туман, гололед. Ветер северо-восточный на западе и востоке области, 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром – туман, гололед.

Ночью и утром на юге и востоке Алматинской области сохранится туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке области 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

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На большей части Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на севере области – туман. Ветер северный, ночью на западе, днем на большей части области – порывы 15-20 м/с. В Актау – гололед. Ветер северный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Северо-Казахстанской области – туман. В Петропавловске ночью и утром – туман.

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