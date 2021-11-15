Предприниматели назвали основное препятствие в ведении бизнеса

По-прежнему основным препятствием в ведении бизнеса предприятия считают состояние экономики Казахстана, заявили 34,9% опрошенных предприятий – Жандос Шаймарданов.

Результаты мониторинга предприятий за III квартал 2021 года прокомментировал директор Департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Жандос Шаймарданов, передает Zakon.kz.

По результатам мониторинга наблюдается продолжение процесса восстановления экономической активности в реальном секторе. Увеличилась загрузка производственных мощностей, вырос спрос на готовую продукцию, ускорилась оборачиваемость активов и оборотных средств, темп роста цен на продукцию, сырье и материалы остался неизменным, негативное влияние на деятельность предприятий валютного курса в целом уменьшилось, – перечислил он.

По его данным, загрузка производственных мощностей предприятий увеличилась, при этом средневзвешенный ее уровень составил 53,9% (во II квартале – 52,4%).

Темпы роста объемов производства незначительно замедлились, однако диффузионный индекс (ДИ) по-прежнему находится в положительной зоне (53,4). Наблюдается рост спроса на готовую продукцию предприятий, индекс повысился с 50,3 до 50,6. Показатель спроса увеличился в секторе услуг до 49,8, в секторе производства товаров составил 51,3. Жандос Шаймарданов

Он отметил, что темп роста цен на продукцию предприятий в целом по экономике сохранился на прежнем уровне, ДИ составил 61,6.

В IV квартале 2021 года предприятия ожидают замедления темпов роста цен на готовую продукцию. Жандос Шаймарданов

Также он подчеркнул, что ситуация с кредитованием предприятий немного улучшилась.

В III квартале 17,9% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 96,6% из них его получили. Большинство предприятий (85,1%) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, полуфабрикатов и т.д.)

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По-прежнему основным препятствием в ведении бизнеса предприятия считают состояние экономики Казахстана. Об этом заявили 34,9% опрошенных предприятий. Другими препятствиями выступают: конкуренция (29,3%); уровень налогов (24%); спрос на продукцию (22,5%); нехватка квалифицированных кадров (19,2%). Доступ к финансированию по значимости располагается на девятом месте (11%). Жандос Шаймарданов

По его данным, в III квартале 2021 года в анкетах был введен разовый вопрос о влиянии пандемии на деятельность предприятий.

В результате 66,1% предприятий заявили, что пандемия COVID-19 и ограничительные меры, связанные с ее распространением, негативно повлияли на их деятельность, при этом бизнес 12,9% предприятий пострадал в значительной степени. Тогда как 32% респондентов отметили, что пандемия не оказала влияния на их деятельность. Жандос Шаймарданов

Вместе с тем он подчеркнул, что динамика композитного опережающего индикатора (КОИ), представляющего собой агрегированную оценку опросов предприятий реального сектора, демонстрирует продолжение восстановления экономической активности в реальном секторе, КОИ увеличился до 100,2.

В IV квартале 2021 года ожидается продолжение тенденции экономической активности (КОИ по ожиданиям составил также 100,2). Жандос Шаймарданов

В III квартале 2021 года в опросе приняли участие 3326 предприятий, из них 1585 – крупные и средние.

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