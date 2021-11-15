Мигранты на границе с Польшей двинулись из лагеря к погранпереходу

Польские силовики начали стягивать на место событий спецтехнику, в частности, водометы.

Беженцы из восточных и африканских стран начали покидать стихийный лагерь на польско-белорусской границе, сообщает Zakon.kz.

Как передает Sputnik Беларусь, сейчас люди скапливаются на КПП.

Большая колонна беженцев вышла в сторону погранперехода "Брузги". Их сопровождают белорусские силовики, – пишет агентство в своем Telegram-канале.

Польские силовики начали стягивать на место событий спецтехнику, в частности, водометы. По данным информагентства, первые беженцы уже пытаются пересечь погранпереход, закрытый колючей проволокой.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Беларуси обострилась 8 ноября. У границы с белорусской стороны собрались тысячи беженцев из стран Африки и Азии, они начали штурмовать кордон. Польша объявила режим повышенной боеготовности в регионах, граничащих с Беларусью. При этом Лукашенко отвергает обвинения в причастности к кризису и обещает отвечать на европейские санкции. Польша заявила о намерении построить стену на границе с Беларусью в 2022 году.

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