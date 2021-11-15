Подписано постановление о начале ревакцинации в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Ревакцинация против КВИ проводится типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.
Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетова подписала постановление о проведении ревакцинации населения против COVID-19 в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Для этого необходимо:
Определить контингенты населения (группы риска), подлежащие ревакцинации против КВИ:
Ревакцинация против КВИ проводится типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.
Ревакцинация проводится с соблюдением следующих интервалов:
Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ.
Постановление вводится в действие со дня подписания.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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