Макрон изменил цвет флага Франции

Решение было принято "за закрытыми дверями": президент не делал публичной эту идею до ее реализации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон изменил синий цвет на флаге Франции — теперь он более темного оттенка, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал Europe 1, это произошло еще в июле прошлого года.

Не было сделано никакого сообщения об этой смене цвета, не было дано указаний менять или не менять все прочие официальные флаги в стране, — пишут журналисты.

Решение было принято "за закрытыми дверями": президент не делал публичной эту идею до ее реализации.

Такой синий цвет, по мнению французских властей, лучше выглядит, наследует флагу Великой французской революции, а также смотрится более контрастно на фоне флага ЕС, который часто на официальных мероприятиях стоит рядом с французским триколором.

Обновленные флаги развеваются над Елисейским дворцом, Национальным собранием и Министерством внутренних дел. Решение об изменении цвета французского флага было принято Президентом Республики 13 июля 2020 года по инициативе операционного директора в Елисейском дворце Арно Жоленса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!