В Казахстане за сутки зарегистрировано менее тысячи случаев COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 ноября. Количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось. По сравнению с предыдущим днем зафиксировано на 107 зараженных меньше. Например, в Алматы статистика показывает понижение на 29 пунктов, а в Костанайской области – сразу на 34, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 110,

в городе Алматы – 114,

в городе Шымкент – 18,

в Акмолинской области – 67,

в Актюбинской области – 14,

в Алматинской области – 72,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 42,

в Жамбылской области – 9,

в ЗКО – 7,

в Карагандинской области – 105,

в Костанайской области – 79,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 120,

в СКО – 129,

в Туркестанской области – 16.

Всего в стране подтверждено 958 468 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За то же время в Казахстане 1503 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 127,

в городе Алматы – 61,

в городе Шымкент – 37,

в Акмолинской области – 118,

в Актюбинской области – 48,

в Алматинской области – 119,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 242,

в Жамбылской области – 7,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 152,

в Костанайской области – 294,

в Кызылординской области – 28,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 160,

в СКО – 81,

в Туркестанской области – 19. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 916 872 человека.

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